На Кубани «наливайкам» запретят продавать алкоголь после 23:00

Новые требования при продаже спиртного в объектах общепита в многоэтажках и пристройках к ним обсудили 30 мая на сессии ЗСК.

В принятия соответствующего законопроекта, объекты общепита, известные как «наливайки», смогут продавать алкоголь, если площадь зала для обслуживания посетителей в них составляет не менее 50 кв. м.

Это требование основано праве субъектов РФ устанавливать на региональном уровне дополнительные ограничения продажи алкоголя в общепите в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Кроме того, поправки предусматривают сокращение времени, в течение которого объекты общепита смогут продавать спиртное. Исключение составляют рестораны. Продажу алкоголя запретят с 23:00 до 8:00.

По данным краевого департамента потребсферы, изменения затронут более 160 «наливаек». Согласно опросу, запрет на работу таких точек общепита с 23:00 до 8:00 поддержали 77% опрошенных.

По итогам рассмотрения законопроекта депутаты приняли его в первом чтении. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что торговля алкоголем в многоэтажках давно беспокоит людей.

«И все это происходит в зонах жилой застройки, зачастую рядом с детскими площадками. Мало кого порадует такое соседство. Ночной шум, ругань, пьяные драки, асоциальное поведение посетителей подобных заведений вполне закономерно вызывают справедливые нарекания жильцов. Их в первую очередь возмущает дурной пример для собственных детей и подростков. Принимаемый нами закон призван улучшить криминогенную ситуацию. Защитить законные права граждан на спокойную жизнь и отдых. Обеспечить поддержание общественного порядка в жилых микрорайонах», — цитирует Бурлачко пресс-служба ЗСК.

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