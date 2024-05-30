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Ограничить продажи алкоголя в duty free на внутренних рейсах предложили в МВД

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ogranichit-prodazhi-alkogolya-v-duty-free-na-vnutrennih-rejsah-predlozhili-v-mvd
Ограничить продажи алкоголя в duty free на внутренних рейсах предложили в МВД
Фото pexels.com

В 2021–2023 годах перевозчики расторгли порядка 6,3 тыс. договоров перевозки с пассажирами из-за распития алкоголя в запрещенных местах и появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Из-за проблем с алкоголем с самолетов в 2021–2023 годах по инициативе компаний сняли около 4,9 тыс. человек. Практически все случаи связаны с деструктивным поведением пассажиров, связанного с алкоголем. Помимо этого, общее число хулиганств в состоянии опьянения в самолетах превышает 11,9 тыс. за этот период.

В связи с этой статистикой МВД предложило установить предельное число алкогольной продукции, которое сможет купить пассажир в duty free аэропортов, а также лишить покупателей возможности сразу же употребить спиртное, пишут «Известия».

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