Путин подписал закон, разрешающий продажу алкоголя на верандах летних кафе в РФ

Президент России Владимир Путин 29 мая подписал законопроект, вносящий изменения в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Согласно документу, с 1 июня летние кафе в стране смогут продавать алкогольные напитки в сезонных зонах — на верандах и двориках. Заведения общепита смогут продавать своим клиентам алкоголь в «летниках» в рамках уже действующих лицензий.

При этом нововведения о продаже спиртных напитков в сезонных зонах пока не затронут новые регионы РФ.

Законопроект, разрешающий продажу алкоголя в «летниках», приняли в Государственной Думе 21 мая и одобрили в Совете Федерации 22 мая.

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