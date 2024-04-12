Минимальные цены на крепкий алкоголь в России могут вырасти с 1 июня

Повысить минимальные розничные цены на алкоголь с 1 июня предложили в Минфине.

Так, стоимость бутылки водки объемом 0,5 л предлагается поднять на 6,5% до 299 рублей. Сейчас минимальная цена составляет 281 рубля. Цену бренди и коньяка предлагают поднять на 7,5%. Таким образом минимальная розничная цена бренди составит 403 рублей, (сейчас 375 рублей), а коньяка — 556 рублей за 0,5 л (сейчас 517 рублей). Помимо этого минимальные розничные цены предлагается распространить на ром. Его цена составит 403 рубля за 0,5 л.

Продавать крепкий алкоголь дешевле установленных минимальных розничных цен нельзя — такой продукт будет считаться нелегальным.

Уточняется, что повышение связано с инфляцией, повышением с 1 января акциза на крепкий алкоголь и ростом затрат на производство спиртного.

Также на установление минимальных розничных цен повлияли внешние торговые и финансовые ограничения, подорожание импортного оборудования, комплектующих и расходных материалов и рост курса доллара, пишет «Российская газета».

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