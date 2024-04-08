На 10% подорожало такси в Краснодарском крае с начала года

Это следует из исследования аналитического ресурса «Чек Индекс». По данным экспертов, сейчас средняя цена поездки на такси в регионе составляет 455 рублей.

С января по март эта цифра увеличилась на 10% по сравнению с тем же периодом 2023 года. При этом в среднем по стране стоимость поездки в такси выросла на 8% за год до 487 рублей.

На увеличение цен влияет рост затрат на обслуживание машин, тарифов таксопарков и расходов на топливо, а также рост внутреннего туризма и выход на работу с «удаленки» сотрудников предприятий.

На Кубани в 2023 году такси подорожало на 17% по сравнению с 2022 годом. Наибольшую динамику цен зафиксировали в Ейске, Новороссийске, Сочи и Туапсе. Самое дешевое такси остается в Армавире, пишет «Коммерсантъ».

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