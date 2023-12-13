Ограничить максимальную цену на такси в непогоду предложили в Госдуме РФ

Дожди и снег традиционно приводят к скачу стоимости услуг такси. Подорожание проезда в несколько раз заставляет многих людей отказаться от зачастую самого оптимального вида общественного транспорта.

По словам Депутата Госдумы Виталия Милонова, в России проезд в такси давно стал повседневным выбором для многих граждан. Однако во время непогоды стоимость поездки может вырасти настолько, что выбор в пользу такси покажется роскошью.

«Недавние рекордные осадки в столичном и европейском регионах нашей страны спровоцировали кратный рост стоимости услуг городских такси. Вместо привычных нескольких сотен рублей за поездку стоимость услуг составляла несколько тысяч. Неожиданное подорожание такси стало шоком для людей, услуги стали многим не по карману», — отметил парламентарий.

Милонов предложил ограничить максимальную стоимость пользования услугами такси в период неблагоприятных и экстремальных погодных условий. Свое обращение он направил на имя главы Минтранспорта РФ Виталия Савельева.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о введении ограничения максимальной стоимости пользования услугами аккредитованных перевозчиков такси в период неблагоприятных и экстремальных погодных условий. Очевидно, что такие меры не будут противоречить рыночным принципам ценообразования», — приводит текст обращения RT.

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