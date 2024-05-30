На Кубани ветхими и аварийными являются почти 47% труб водоснабжения

Доля ветхих и аварийных труб водоотведения также превышает 40% от их общей протяженности. Об этом 30 мая сообщили на пленарном заседании в ЗСК.

По словам врио руководителя министерства топливно-энергетического комплекса и ЖКХ края Вячеслава Шапошника, питьевой водой из централизованных систем обеспечивается почти 97% жителей региона. Общая протяженность этих сетей — порядка 30 тыс. км. Протяженность сетей водоотведения составляет 5,8 тыс. км, ими пользуется 2, 2 млн человек.

Доля аварийных и ветхих труб водоснабжения приближается к 47% от их общей протяженности, а водоотведения — превышает 40 %. С этим в том числе связаны основные потери воды.

Шапошник отметил, что сегодня во всех муниципалитетах утверждены схемы водоснабжения и водоотведения, но актуализируют их не везде.

За прошлый год в регионе построили, реконструировали и отремонтировали около 70 км сетей, 60 объектов водоснабжения и водоотведения. На это направили более 2 млрд рублей. В этом году работы проведут на сетях протяженностью 74 км, на 38 объектах. На это выделили 1,8 млрд рублей. Кроме того, на капремонт сетей направят почти 1 млрд рублей.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил еще ряд нерешенных проблем.

«В отдельных муниципалитетах жители просто устали ждать, когда из кранов потечет вода хорошего качества, хотя сейчас у нас ведется масштабное строительство новейших систем водоочистки. Важный коммунальный ресурс обязательно появится в домах кубанцев. И это базовая задача для министерства ТЭК и ЖКХ. Самое главное — создать для людей комфортные условия проживания. Активно проводимые сейчас работы по улучшению качества воды. Это только начало больших позитивных перемен», — цитирует Бурлачко пресс-служба ЗСК.

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