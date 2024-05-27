Жителей Кубани предупредили о росте тарифов на воду с 1 июля

Об этом 27 мая сообщили в ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

В сообщении компании указано, что тарифы на питьевую воду и водоотведение изменятся с 1 июля.

Так для населения Ейска и Ейского района тариф на питьевую воду составит 85,21 рублей с НДС за 1 куб. м. На водоотведение — 49,27 рублей с НДС за 1 куб. м. Для юрлиц и ИП тариф на холодную воду составит 75,48 рублей без учета НДС за 1 куб. м, а на водоотведение — 51 рубль без учета НДС за 1 куб. м.

Для жителей Крымска и Крымского района тариф на питьевую воду будет составлять 74,86 рублей с НДС за 1 куб. м. Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей 1 куб. м холодной воды будет стоить 85,86 рублей без учета НДС.

Для абонентов ремонтно-эксплуатационного управления «Таманский групповой водопровод» -тариф на услугу холодного водоснабжения будет составлять 83,77 рублей с НДС за 1 куб. м. Для юрлиц и ИП тариф на питьевую воду составит 98,91 рублей без учета НДС за 1 куб. м.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте.

Стоимость воды, потребленной после 1 июля 2024 года, будет рассчитана по новым тарифам, сообщает пресс-служба ГУП КК «Кубаньводкомплекс» в Telegram.

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