Из-за аварии на насосной станции без воды остались 11 улиц в Горячем Ключе
Происшествия
26.05.2024 11:39
Аварийная ситуация произошла на насосной станции, которая подает воду в санаторий «Горный».
В результате без холодной воды частично остались улицы: Крутая, Березовая, Титова, Советская, Горная, Пархоменко, Комсомольская, Ключевая, Бабушкина, Овражная, Черняховского.
Сотрудники водоканала прибыли на место для устранения аварии, сообщает пресс-служба МУП «Горячий Ключ Водоканал» в Telegram.
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