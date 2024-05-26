Из-за аварии на насосной станции без воды остались 11 улиц в Горячем Ключе

Аварийная ситуация произошла на насосной станции, которая подает воду в санаторий «Горный».

В результате без холодной воды частично остались улицы: Крутая, Березовая, Титова, Советская, Горная, Пархоменко, Комсомольская, Ключевая, Бабушкина, Овражная, Черняховского.

Сотрудники водоканала прибыли на место для устранения аварии, сообщает пресс-служба МУП «Горячий Ключ Водоканал» в Telegram.

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