В Геленджике устраняют аварию на водоводе в районе набережной 

Аварийно-восстановительные работы ведутся 26 мая на пересечении улиц Мира и Морской в Геленджике.

В связи с проведением работ ограничено водоснабжение участка ниже Геленджикского проспекта от улицы Маячной до улицы Садовой.

Водоснабжение приостановлено до устранения повреждения, сообщает пресс-служба «Концессии водоснабжения-Геленджик» в Telegram.

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