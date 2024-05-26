В Геленджике устраняют аварию на водоводе в районе набережной
Происшествия
26.05.2024 09:33
Аварийно-восстановительные работы ведутся 26 мая на пересечении улиц Мира и Морской в Геленджике.
В связи с проведением работ ограничено водоснабжение участка ниже Геленджикского проспекта от улицы Маячной до улицы Садовой.
Водоснабжение приостановлено до устранения повреждения, сообщает пресс-служба «Концессии водоснабжения-Геленджик» в Telegram.
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