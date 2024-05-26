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В Геленджике устраняют аварию на водоводе в районе набережной 

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-ustranyayut-avariyu-na-vodovode-v-rajone-naberezhnoj
В Геленджике устраняют аварию на водоводе в районе набережной 
Фото t.me/kvg_gel

Аварийно-восстановительные работы ведутся 26 мая на пересечении улиц Мира и Морской в Геленджике.

В связи с проведением работ ограничено водоснабжение участка ниже Геленджикского проспекта от улицы Маячной до улицы Садовой.

Водоснабжение приостановлено до устранения повреждения, сообщает пресс-служба «Концессии водоснабжения-Геленджик» в Telegram.

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