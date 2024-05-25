Авария оставила без горячей воды два микрорайона в Новороссийске

Отключение горячего водоснабжения в 15 и 16 микрорайонах Новороссийска произошло вечером 24 мая.

Причиной стало повреждение трубы диаметром 370 мм. В настоящее время работы по ликвидации повреждения продолжаются. Замглавы Новороссийска Сергей Сопелиди сообщил, что ситуация осложняется тем, что труба находится на глубине 4 м. В траншею поступает вода, а стенки траншеи постоянно обваливаются.

«Работы сложные. На данный момент прогнозов нет», — написал Сопелиди в Telegram.

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