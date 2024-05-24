Жители почти 30 улиц в Сочи остались без воды из-за аварии на водоводе

Специалисты водоканала 24 мая приступили к ликвидации крупного порыва водовода диаметром 500 мм на улице Пластунской в Центральном районе.

Трубопровод обеспечивает водой значительную территорию Центрального района и часть Хостинского.

На время ремонта с перебоями водоснабжения столкнутся жители улиц Конституции, Юных Ленинцев, Северной, Горького, Роз, Московской, Воровского, Островского, Карла Либкнехта, Пластунской, Транспортной, Пригородной, Промышленной, Краснодарской, Поперечной, Голенева, Ударной, Дагомысской, Чебрикова, Невской, Волгоградской, Одесской, Параллельной, Титова, Шаумяна, а также на переулках Грузинском, Трунова и Промышленном.

Ремонт планируют завершить к концу дня 24 мая. Стабилизировать подачу воды планируют к утру 25 мая. Жителям будут подвозить воду по заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Сочи Водоканал» в Telegram.

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