Департамент городского хозяйства Краснодара возглавил Олег Шишковский

Кандидатуру Олега Шишковского на пост директора департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса краевой столицы согласовали депутаты городской Думы 27 марта на очередном 88-м заседании.

Олег Шишковский окончил Кубанский государственный технологический университет и по специальности «городской кадастр» и Российский государственный социальный университет по направлению «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 1989 году инженером. С 1996 года по 2010 год занимал руководящие должности в МУП «Институт Горкадастрпроект».

В 2010 году стал заместителем директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Краснодара. Затем был начальником архитектурно-проектного отдела АО «Мусороуборочная компания».

С 2022 года занимал должность первого заместителя директора департамента городского хозяйства и ТЭК краевого центра, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в администрации Краснодара произошли кадровые перестановки. Управление муниципального контроля возглавил Максим Рубанов. Новым начальником управления торговли Краснодара стал Михаил Дагбаш. Руководителем департамента образования назначили Елену Ильченко.

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