Новым директором департамента образования Краснодара стала Елена Ильченко

Кандидатуру Елены Ильченко на должность директора департамента образования краевой столицы согласовали депутаты городской Думы на очередном 88-м заседании.

Ильченко родилась и выросла в Краснодаре. Окончила Кубанский государственный университет по специальности «математика» и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Свою трудовую деятельность начала лаборантом в краснодарском лицее № 4, затем работала учителем математики. Несколько лет была директором школы №72 в краевом центре.

Также Ильченко возглавляла управление по делам молодежи и управление по вопросам семьи и детства администрации Краснодара, руководила краевым департаментом социальной защиты населения. Занимала пост министра социального развития и семейной политики Краснодарского края.

До назначения на пост директора департамента образования Краснодара Ильченко была руководителем Горячеключевского социального учреждения для пожилых граждан, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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