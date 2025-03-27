Новым начальником управления торговли Краснодара стал Михаил Дагбаш

Кандидатуру Михаила Дагбаша на должность начальника управления торговли и бытового обслуживания населения региональной столицы 27 марта согласовали депутаты городской Думы Краснодара на 88-м заседании.

Михаил Дагбаш родился в Тахтамукайском районе Адыгеи. Окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальностям «Промышленное и гражданское строительство» и «Юриспруденция».

Профессиональную деятельность начал в 2014 году специалистом отдела муниципальных услуг департамента архитектуры и градостроительства Краснодара. Затем занимал различные должности в администрации, в последнее время работал начальником управления муниципального контроля, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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