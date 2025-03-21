В ПФК «Кубань» сменился главный тренер

Исполняющим обязанности главного тренера профессионального футбольного клуба «Кубань» назначили Андрея Сосницкого. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба ПФК.

Совместно с Асланом Гоплачевым, Андреем Ещенко и Андреем Синицыным Сосницкий будет готовить «Кубань» к предстоящему матчу с миасским «Торпедо».

«Ранее, при Леониде Кучуке, Андрей Сосницкий дважды входил в тренерский штаб главной краевой команды. Также Андрей Алексеевич возглавлял «Кубань» в качестве главного тренера с января до середины мая 2023 года», — сообщает официальный Telegram-канал ПФК «Кубань».

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