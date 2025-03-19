Голкипера ПФК «Краснодар-ЮМР» вызвали в сборную РФ на матч против Беларуси

Сборная России 21 и 23 марта сыграет в двух товарищеских матчах против национальной команды Беларуси. Игры состоятся в Москве в центре пляжных видов спорта «Лето».

Вызов в сборную РФ получил Денис Пархоменко — чемпион мира по пляжному футболу, голкипер «Краснодара-ЮМР». Кроме него, в составе команды — Станислав Кошарный из «Саратова», Дмитрий Васильев и Кирилл Романов из клуба Санкт-Петербурга «Лекс», Остап Федоров, Владислав Жариков, Дмитрий Фролов, Егор Ремизов — из «Кристалла» и другие.

Играть сборная России будет под руководством главного тренера Михаила Лихачева, сообщает пресс-служба ПФК «Краснодар-ЮМР».

Читайте также: ФК «Краснодар» продал колумбийца Кастаньо аргентинскому «Ривер Плейту».