Управление муниципального контроля Краснодара возглавил Максим Рубанов

Кандидатуру Максима Рубанова на должность начальника управления муниципального контроля региональной столицы согласовали депутаты городской Думы 27 марта на очередном 88-м заседании.

Максим Рубанов родился в поселке Октябрьском Красноармейского района. Окончил Кубанский государственный аграрный университет и Адыгейский государственный университет по специальностям «земельный кадастр» и «юриспруденция».

Трудовую деятельность начинал в отделе строительства, промышленности, транспорта, связи и ЖКХ администрации Красноармейского района. Потом работал в коммерческих структурах.

С 2011 года работает в администрации краевой столицы в управлении муниципального контроля, в последнее время занимал в нем должность 1-го заместителя, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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