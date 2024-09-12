День рождения Кубани: как к 87-летию региона удалось развить сельские территории

Краснодарский край 13 сентября отметит 87 лет со дня образования. В преддверии праздника телеканал «Кубань 24» подводит итоги в разных сферах деятельности региона. На очереди — комплексное развитие сельских территорий.

Галина Пономаренко — жительница поселка Северного Щербиновского района. Раньше, чтобы отопить ее дом, нужно было завезти несколько машин дров. Но в населенный пункт провели газ — в этом году там газифицируют первые 200 м улицы, остальные — чуть позже.

«Мы надеемся, что это последняя зима с дровами. Очень рады, что у нас будет газ», — делится женщина.

На газификацию двух поселков в Щербиновском районе в этом году направили около 15 млн рублей.

Кубань — самый крупный по числу сельских жителей регион страны. Это значит, что в одна из задач местной власти — улучшить условия жизни на селе.

Большое внимание уделяют качественному водоснабжению. Так, сейчас в крае строят крупные магистральные водопроводы и меняют уличные коммуникации. Например, в Крымском районе модернизируют сети в поселке Саук-Дере, а в Ленинградском полностью заменили водопровод в двух поселках — Бичевом и Трудовом.

На селе важна своевременная и доступная медицинская помощь. В Староминском районе отремонтировали роддом — на это власти Кубани направили почти 80 млн рублей. А в Курганинском — уже работает новая амбулатория.

«Здесь пациентам будут предоставлять первичное обследование, лечение, неотложную помощь, вакцинацию», — рассказывает участковый врач-терапевт Виктория Яценко.

Для самых маленьких жителей края в селах строят детские сады и школы. Так, с 2015 года детсадов в регионе появилось 198, школ — 94. К этому учебному году в сельской местности открыли две новые школы.

Кроме того, в каждом районе Кубани развивается спорт. Сейчас в регионе строят 40 спортобъектов — это спорткомплексы, центры единоборств, бассейны, а также 18 многофункциональных спортплощадок.

В Щербиновском районе увлеклись городками, потому там сейчас делают площадку для тренировок и соревнований, на это выделили 1,5 млн рублей.

«Здесь пока не установлены трибуны для зрителей, но судейское место уже огорожено сеткой для безопасности. Площадка для городошного спорта должна быть основательной. Здесь металлическое покрытие, толщина которого около 1 см. Осталось нанести разметку и сделать ограждение. Первые соревнования здесь пройдут примерно через месяц», — сообщает специальный корреспондент «Кубань 24» Мария Николаева.

Облик кубанских станиц с каждым годом становится лучше, все благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». В этом году в станице Ленинградской благоустроят набережную у центрального водоема. Здесь долгие годы рос камыш, а раньше был пляж.

Всего с 2021 по 2023 года в крае обустроили 193 общественные территории, которые стали любимыми местами отдыха местных жителей. До конца 2024 года введут в эксплуатацию еще 104 территории.

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