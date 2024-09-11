День рождения Кубани: чего к 87-летию региона добились в дорожном строительстве

Краснодарский край 13 сентября отметит 87 лет со дня образования. В преддверии праздника телеканал «Кубань 24» подводит итоги в разных сферах деятельности региона.

Новый выпуск сюжета посвящен сфере дорожного строительства. Ведь, как считают многие водители, трассы Краснодарского края — в числе лучших в России.

Кроме того, дорожная система Кубани одна из самых насыщенных в стране. Чего только стоит один из крупных проектов региона — 120-километровый участок трассы А-289. Он обеспечит скоростное сообщение с Крымским полуостровом. Часть дороги уже введена в эксплуатацию — она обойдет 14 населенных пунктов, что позволит сократить время в пути от Краснодара до Керчи минимум в два раза

— По Яблоновскому мосту тоже ездили, там хорошая трасса. Один участок, где ремонт дороги проходит, в этом году, думаю, уже восстановили.

Участок Яблоновского моста не просто восстановили — в Краснодаре построили новый Яблоновский мост. И сдали его раньше срока. Все работы велись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Мост значительно снизил заторы на выезде из краевого центра, в том числе в сторону побережья.

Также открыли Дальний западный обход Краснодара (ДЗОК) — 51-километровый участок, соединяющий М-4 «Дон» автодорогу Краснодар — Славянск-на-Кубани. Здесь возвели 24 сооружения.

ДЗОК — это объездной маршрут для транзитного транспорта, следующего с материка в сторону Азовского моря и далее на Крымский мост. Водители грузовиков и туристы на легковушках называют ее «трассой-выручалочкой».

Также на М-4 «Дон» завершили ремонт съездов транспортных развязок на Восточном обходе Краснодара.

— Из Ставропольского края в Краснодарский по развязкам добралась довольно быстро.

Трасса Джубга — Сочи — это еще один уникальный проект, благодаря которому путь к морю станет короче. Подготовительные работы к строительству одного из тоннелей в обход Адлера уже начались, он станет частью скоростной автомагистрали. Всего же, по плану, построят тоннель и две развязки: одна будет в Кудепсте, вторая — на пересечении с дорогой на Красную Поляну, в районе села Высокого. Срок запуска обхода запланирован на конец 2026 года.

Кроме того, в Сочи в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выполнят работы на 139 дорожных объектах общей протяженностью 271 км. Основной этап ремонтных работ на федеральных трассах курорта будет завершен до начала зимнего сезона. Сейчас меняют покрытие на участке дороги в Красную Поляну, а до 10 ноября на дублере Курортного проспекта обновят полотно.

«С сентября начнется замена слоев износа асфальта на дублере Курортного проспекта — это одна из самых оживленных дорог курорта. Работы пройдут преимущественно в ночное время на всей протяженности 16-километровой трассы», — сообщает специальный корреспондент «Кубань 24» Юлия Проценко.

Читайте также:

День рождения Кубани: чего к 87-летию региона добились в промышленности.

День рождения Кубани: чего к 87-летию региона добились в агропромышленной сфере.