День рождения Кубани: чего добился регион к 87-летию в агропромышленной сфере

Краснодарский край 13 сентября отметит 87 лет со дня образования. В преддверии праздника телеканал «Кубань 24» подводит итоги в разных сферах деятельности региона.

Несмотря на засуху, подтопления, санкционные ограничения Кубань каждый год подтверждает звание житницы страны.

В этом году за время уборочной кампании аграрии собрали почти 10,2 млн тонн пшеницы, что на 600 тыс. т больше, чем в 2023-м. Достигнуть таких результатов удалось благодаря трудам селекционеров края.

Новый сорт «Школа» в Тбилисском районе дал 109 ц/га — это новый рекорд урожайности в России.

Людмила Беспалова — известный на весь мир кубанский селекционер. За многолетнюю карьеру она принимала участие в создании почти 130 сортов пшеницы и тритикале. По ее словам, за последние годы себя хорошо показали новинки «Школа», «Победа 75» и «Кольчуга», и эти названия у них не просто так.

«Воины раньше были одеты в кольчугу, и они были недосягаемы для врага. Так и у нас: этот сорт устойчив ко многим патогенам. И в этом году урожаи с хозяйства были 103-108 центнера с гектара», — делится селекционер зерновых культур Людмила Беспалова.

Уверенно себя чувствуют на кубанской земле и рисовые культуры — под культуру с каждым годом засеивают все большее количество полей. А валовой сбор свеклы на Кубани по итогам прошлого года достиг отметки 12,5 млн т — это наибольшая цифра за последние пять лет, и в этом году урожай ожидается не меньше.

А в общероссийском производстве сельхозпродукции доля Краснодарского края составляет:

рис-сырец — 74,2%

виноград — 34%

кукуруза — 28,7%

сахар — 22,3%

сахарная свекла — 20,6%

пшеница — 10,1%

плоды и ягоды — 15%

подсолнечник — 11%

Что касается фруктов, то производителей плодов и ягод власти края активно поддерживают финансово. Например, Сергей Попенко уже 6 лет выращивает голубику, и за это время он получал субсидии на развитие из регионального Фонда микрофинансирования четыре раза. Деньги направил на расширение предприятия и закупку новых сортов, сейчас их 20.

«Каждый раз в разные этапы своего развития тратили эти деньги либо на саженцы голубики, либо на торф. И это очень удобная программа», — рассказывает глава крестьянско-фермерского хозяйства Сергей Попенко.

В этом году удалось собрать более 20 т голубики. Ягоды поставляют по всей России.

«Сезон голубики закончился в июле. Сейчас на предприятии проходит масштабный процесс пересадки. Однако здесь выращивают не только голубику, но и, например, декоративные растения и хвойники. Подросшие кусты также поставят на продажу», — сообщает корреспондент «Кубань 24» Виктория Саввина.

Следующую выплату от Фонда Сергей также планирует потратить на закупку новых сортов, тем более, условия выгодные. И несмотря на рост ключевой ставки, в Фонде микрофинансирования изменений не будет.

«Нами предоставлено за последние 5 лет порядка 2 тыс. микрозаймов на общую сумму 4,4 млрд рублей. Самая востребованная программа — «Фермер», где клиент может получить до 5 млн рублей сроком на 3 года», — говорит исполнительный директор Фонда микрофинансирования Краснодарского края Оксана Слюсарева.

Благодаря таким мерам поддержки многие фермеры смогли расширить свои хозяйства: увеличить поголовье, автоматизировать процессы. Как итог — рост показателей. Так, в Краснодарском крае за I квартал 2024 года произвели почти 1 тыс. мягкого, плавленого и творожного сыра, а это на 50% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

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