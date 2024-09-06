Экспериментальный фермерский торговый центр откроют в Краснодаре

Новый рынок в экспериментальном формате откроется в станице Елизаветинской. Об этом рассказал мэр Краснодара Евгений Наумов.

По его словам, это будет фермерский торговый центр на 220 торговых мест. Его оборудуют лифтами для маломобильных посетителей, офисами, переговорной, большой холодильной камерой, системой орошения для зелени и лабораторией для исследования качества продуктов. На территории торгового центра уже имеется Wi-Fi и будет возможна безналичная оплата.

«Скоро кубанские хозяйства смогут торговать здесь всеми видами сельхозпродукции: овощами и фруктами, молочкой, зеленью, мясом, бакалеей, сладостями и хлебобулочной продукцией. Как фанат рыбалки сразу заметил зону для продажи свежей рыбы и морепродуктов. А рядом расположена рыбочистка», — написал Наумов в Telegram.

Глава Краснодара назвал формат фермерского торгового центра «интересным» и отметил, что это поможет поддержать кубанских производителей.

Читайте также: новую ярмарку выходного дня откроют в октябре в Юбилейном микрорайоне Краснодара.