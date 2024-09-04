Новую ярмарку выходного дня откроют в октябре в Юбилейном микрорайоне Краснодара

Ярмарка на 30 торговых мест откроется на улице Думенко, 13 вблизи бывшего рынка «Октябрь». Открытие планируется 19 октября.

На месте бывшего рынка построят спортобъект, а на место для новой ярмарки освободят от автомобилей и приведут в порядок — сейчас там образовалась стихийная парковка.

Глава городского управления торговли и бытового обслуживания Ольга Ольшанская отметила, что ярмарки выходного дня в Краснодаре — самый популярный формат.

«Для жителей этой части микрорайона действительно будет очень удобно — раз в неделю приобрести свежую продукцию, а в остальное время территория свободна от торговых объектов. А значит, сохраняются санитарный порядок, трафик движения. Мы пригласим на новую ярмарку проверенных кубанских производителей. Уверены, постепенно количество торговых мест на ней будет только увеличиваться», — сказала Ольшанская.

Также, по ее словам, предпринимателям, работающими на бывшем рынке «Октябрь», для перемещения торговых точек предложили места в этом же микрорайоне, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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