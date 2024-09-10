День рождения Кубани: чего к 87-летию региона добились в промышленности

Краснодарский край 13 сентября отметит 87 лет со дня образования. В преддверии праздника телеканал «Кубань 24» подводит итоги в разных сферах деятельности региона.

В крае активно развивается тяжелая металлургия. Например, Абинский металлургический завод по некоторым видам продукции снабжает 52 % всего российского рынка. Изделия предприятия используют при строительстве соцобъектов, жилья, мостов.

«Здесь работает около 4 тыс. сотрудников, а объем отгрузки завода составляет пятую часть отгруженной продукции в нашем регионе», — уточняет министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько.

Только за прошедший год на Абинском заводе произвели практически 2 млн т проката, около 1,5 млн т стали и почти 200 тыс. т метиза.

На Кубани производят сельхозтехнику, станки, лифты, стеклотару, перерабатывают нефть. В 2023 году благодаря инвестициям объем отгрузки промышленной продукции увеличился более чем на 15 %.

Кроме тяжелой промышленности, в регионе развивается и легкая.

Так, в Кущевском районе производят упаковки из жесткого пластика для продуктов. Выпускаемая продукция обеспечивает не только край, но и другие регионы страны. Главная особенность предприятия — там используют только отечественное сырье.

Высокие результаты показывают и небольшие предприятия, например, все больше кубанских производителей получают маркировку качества «Сделано на Кубани». В их числе — краснодарская фирма по производству материалов из текстиля. Она работает уже 9 лет. Когда предприятие столкнулось с перебоями в поставках, было принято решение полностью перейти на отечественное сырье.

«Производство не приостановило свою деятельность, а только расширило ассортимент выпускаемой продукции. Оборотные средства мы пополнили за счет займов у Фонда промышленности», — рассказывает заместитель директора текстильной компании Елена Пономарева.

Одеяла, подушки и другие товары не только из текстиля, но и льна компания поставляет в разные регионы России. Такие большие объемы производство позволяет реализовать современное оборудование.

«Одеяла из текстиля изготавливают на специальных машинах. На экране можно выбрать любой рисунок и размер, а затем робот произведет стежку на чехле. Вся работа займет не больше 3-4 минут. В день получается изготовить минимум 70 экземпляров. Качество при этом не хуже, чем у зарубежных производителей», — объясняет корреспондент «Кубань 24» Максим Шабалда.

Подобные предприятия стали гарантами экономической стабильности края. Так, объем валового регионального продукта в последние годы показывает неуклонный рост.

В 2021 году сумма всех производимых товаров на Кубани составляла около 3 трлн рублей. За три года этот показатель увеличился более чем на четверть: с начала 2024-го в Краснодарском крае объем ВРП уже увеличился на 3,2%.

Чтобы помогать экономике края развиваться и дальше, работают программы поддержки для крупных и малых предприятий с льготными кредитами на открытие собственного дела.

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