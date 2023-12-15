Дело о падении воздушного шара с людьми в горах Сочи передали в суд

Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России завершили расследование уголовного дела в отношении двоих граждан, обвиняемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным следствия, мужчина организовал прогулку для семьи с детьми на воздушном шаре, но не убедился в наличии у другого гражданина свидетельства пилота аэростата и опыта для управления воздушным судном. В селе Солохаул 21 января 2023 года командир воздушного судна при выполнении полета отклонился от маршрута следования, не принял необходимых мер по обеспечению безопасности находящихся на борту воздушного шара людей и допустил неконтролируемую посадку теплового аэростата на ветви деревьев в лесу.

Во время расследования прошли обыски дома у обвиняемых в Сочи и в городе Кунгур Пермского края. Следователи изъяли документы, провели судебно-медицинские, летно-технические судебные экспертизы, опросили специалистов и туристов, которых ранее катали на этом воздушном шаре. На имущество обвиняемых наложили арест на сумму более 1 млн рублей.

Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела передали в суд, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел 21 января на горе в районе села Солохаул в Лазаревском районе курорта. Воздушный шар застрял на горе на высоте 2 тыс. м над уровнем моря. Изначально сообщалось, что на нем находятся шесть человек — трое взрослых и трое детей. Позже в МЧС сообщили, что на аэростате катались пять человек, среди них трое детей. Спасатели на вертолете Ка-32 эвакуировали людей, застрявших на аэростате.