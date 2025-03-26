Читаем состав: семь самых опасных добавок в продуктах питания

Пищевые добавки в современном мире стали неотъемлемой частью большей части продуктов на прилавках.

Их используют, чтобы улучшить вкус, цвет, запах и консистенцию, а также продлить срок хранения. Но далеко не все добавки так безобидны, как кажется — некоторые могут представлять реальную угрозу для жизни человека, поэтому стоит изучить все, чтобы не травить организм токсинами. При этом важно понимать, что в малых дозах такие добавки практически безвредные, но, если есть продукты с ними каждый день, последствия будут неприятными.

Глутамат натрия (E621)

Глутамат натрия — одна из самых известных и широко используемых вкусовых добавок. Она усиливает вкус пищи, делает его более насыщенным.

Главная цель глутамата натрия — усилить вкус и запах продукта. Например — мяса, для этого его добавляют в бульонные кубики. В результате появляются пустые калории — еда кажется крайне вкусной, но абсолютно бесполезной для организма, последствия — нехватка белка и витаминов.

Кроме того, глутамат натрия может негативно влиять на организм — вызывать головные боли, тошноту, учащенное сердцебиение и аллергию. Особенно он опасен для детей и беременных.

Трансжиры

Трансжиры образуются в процессе гидрогенизации растительных масел и часто встречаются в маргарине, выпечке, фастфуде и полуфабрикатах. Эти жиры повышают уровень «плохого» холестерина, снижая при этом уровень «хорошего» холестерина.

Это увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета. Всемирная организация здравоохранения рекомендует полностью исключить трансжиры из рациона.

Аспартам (E951)

Аспартам — популярный заменитель сахара, который используется в диетических напитках, йогуртах, жвачках и множестве других продуктов. Хотя он менее калориен, чем обычный сахар, аспартам вреден для здоровья — он может вызывать мигрени, депрессию, ухудшение памяти и даже развитие рака. Исследования показывают, что длительное употребление аспартама может негативно влиять на нервную систему.

ВОЗ по исследованию рака в 2023 году по результатам исследований приняло решение признать аспартам канцерогеном.

Нитриты и нитраты (E249-E252)

Нитриты и нитраты добавляют в мясные продукты для сохранения цвета и предотвращения роста бактерий. Однако эти вещества могут превращаться в организме в канцерогены — нитрозамины, особенно при термической обработке.

Если часто есть магазинные колбасы, бекон, копчености и другие обработанные мясные изделия, повышается риск развития онкологических заболеваний — рака желудка и кишечника. Кроме того, чаще все эти продукты содержат еще и популярный глутамат натрия.

Бензоат натрия (E211)

Бензоат натрия используется как консервант в сладких газированных напитках, соусах и сладостях. Он предотвращает рост микроорганизмов и продлевает срок годности продукта.

При этом бензоат натрия может вступать в реакцию с витамином C, образуя бензол —потенциальный канцероген. Кроме того, бензоат натрия при регулярном употреблении может вызывать аллергию, раздражение слизистых оболочек, кашель, нарушения работы почек и печени, а также усиливать симптомы хронических заболеваний (особенно кожи и дыхательной системы).

Искусственные красители

Искусственные красители — тартразин (E102), кармуазин (E122) и эритрозин (E127). Их часто добавляют в сладости, напитки и другие продукты — для придания яркого цвета.

В ряде исследований говорится, что именно эти добавки вызывают гиперактивность у детей, сильную аллергию, а также увеличивают риск развития астмы и различных онкологических и кожных заболеваний.

Диоксид серы (Е220)

Диоксидом серы обычно окуривают некоторые сухофрукты и винные бочки — так борются с грибами и бактериями, которые могут поселиться в продуктах и испортить их (вино скисает, сухофрукты плесневеют).

Однако для человека диоксид серы не так уж безопасен — он может вызвать сильнейшую аллергию и обострение астмы.

Эти семь добавок — лишь верхушка айсберга среди множества потенциально вредных компонентов, которые есть в составе большинства продуктов. Чтобы минимизировать риски для здоровья, внимательно изучайте состав перед покупкой.

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