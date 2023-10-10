Число погибших в Израиле россиян увеличилось до четырех

Об этом сообщили вечером 10 октября в представительстве российского посольства в Тель-Авиве.

По последним данным израильской стороны на 17:00, в числе погибших числятся четверо гражданин РФ, имевшие также гражданство Израиля. В посольстве добавили, что обстоятельства гибели россиян устанавливаются.

Кроме того, шестеро россиян считаются пропавшими без вести, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 7 октября. Вечером 9 октября стало известно о гибели одного россиянина — 47-летнего уроженца Калининградской области. Днем 10 октября в российском посольстве сообщили о гибели не одного, а двух российских граждан. МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Израиль и Палестину.