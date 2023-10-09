МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Израиль и Палестину

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 7 октября, когда в ряде населенных пунктов начались боестолкновения между армией Израиля и членами палестинской группировки ХАМАС. Активные боевые действия с применением авиации, артиллерии и ракет продолжились и 9 октября.

Министерство иностранных дел РФ рекомендовало россиянам на время воздержаться от поездок в Израиль и Палестину. Тем, кто уже находится там, посоветовали быть максимально осторожными и находиться в контакте с российскими дипломатами.

По данным МИД РФ, в результате обострившегося военного конфликта в Израиле за последние дни погибло более 1,4 тыс. человек, среди которых есть представители мирного населения. Ранены тысячи израильтян и палестинцев.

По данным посольства России в Израиле в результате боевых действий погиб гражданин России, еще четверо числятся пропавшими без вести.

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