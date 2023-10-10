Число погибших граждан России с начала конфликта в Израиле выросло до двух

Об этом 10 октября в эфире Первого канала сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

«К сожалению, уже есть подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан», — цитирует его телеканал «360».

Накануне вечером стало известно о гибели россиянина в ходе военного конфликта в Израиле. По данным РИА «Новости», речь идет о 47-летнем уроженце Калининградской области Денисе Беленьком. Он переехал в Израиль в 1992 году из Латвии, сообщила его мать.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти контактируют с Палестиной, чтобы узнать, есть ли у них в заложниках россияне.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 7 октября, когда в ряде населенных пунктов начались боестолкновения между армией Израиля и членами палестинской группировки ХАМАС. Активные боевые действия на территории Израиля и Палестины продолжаются и 10 октября.

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