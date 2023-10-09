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В ходе военного конфликта в Израиле погиб гражданин России

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-hode-voennogo-konflikta-v-izraile-pogib-grazhdanin-rossii
В ходе военного конфликта в Израиле погиб гражданин России
Фото ATEF SAFADI/ТАСС

Об этом сообщили в посольстве РФ в Израиле вечером 9 октября. Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 7 октября, когда в ряде населенных пунктов начались боестолкновения между армией Израиля и членами палестинской группировки ХАМАС.

По информации властей Израиля, в результате боевых действий погиб гражданин России. Консульский отдел выясняет все обстоятельства его смерти.

В предоставленных списках пропавшими без вести по-прежнему числятся четверо граждан РФ. Сотрудники российского посольства находятся в постоянном контакте с родственниками пропавших, оказывая им необходимую помощь, сообщает ТАСС.

Читайте также: власти Израиля официально объявили о переходе страны в состояние войны. Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие «пункт 40» Основного закона о правительстве.

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