В ходе военного конфликта в Израиле погиб гражданин России

Об этом сообщили в посольстве РФ в Израиле вечером 9 октября. Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 7 октября, когда в ряде населенных пунктов начались боестолкновения между армией Израиля и членами палестинской группировки ХАМАС.

По информации властей Израиля, в результате боевых действий погиб гражданин России. Консульский отдел выясняет все обстоятельства его смерти.

В предоставленных списках пропавшими без вести по-прежнему числятся четверо граждан РФ. Сотрудники российского посольства находятся в постоянном контакте с родственниками пропавших, оказывая им необходимую помощь, сообщает ТАСС.

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