Власти Израиля официально объявили о переходе страны в состояние войны

Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие «пункт 40» Основного закона о правительстве. Это означает, что страна переходит в состояние войны.

«Военно-политический кабинет вчера вечером одобрил состояние войны и, соответственно, начало крупных военных операций. Это соответствует статье 40 Основного закона правительства. Война, навязанная государству Израиль в результате смертоносной террористической атаки из сектора Газа, началась 7 октября 2023 года в 6:00», — говорится в заявлении канцелярии премьера страны.

Южные города Израиля 7 октября подверглись масштабному ракетному обстрелу из сектора Газа. В данным израильской армии, по стране выпустили более 3 тыс. ракет.

Параллельно этому бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, во время атак погибли более 600 мирных жителей, 2 тыс. 48 человек получили ранения.

В свою очередь военное крыло ХАМАС объявило, что проводит операцию «Потоп Аль-Аксы». Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.

Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, сообщает РИА «Новости».

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