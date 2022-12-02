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Через Керченский пролив перевезли уже более 40 тыс. пассажиров

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/cherez-kerchenskij-proliv-perevezli-uzhe-bolee-40-tys-passazhirov
Через Керченский пролив перевезли уже более 40 тыс. пассажиров
Фото пресс-службы Минтранса РФ

По состоянию на 2 декабря паромная переправа временно не работает из-за сильного ветра. В Керченском проливе продолжает действовать штормовое предупреждение.

По данным Минтранса РФ, с 9 октября по 2 декабря через Керченский пролив в обе стороны перевезли уже 40 тыс. 93 пассажира, 26 тыс. 867 автомобилей и 3 тыс. 119 вагонов. Паромы выполнили 892 рейса.

По данным Росгидромета, до 21:00 2 декабря в проливе будет дуть восточный ветер 12-15 м/с, высота волн 70-120 см. Возможен дождь, сообщает Минтранс РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», работу паромной переправы в Керченском проливе приостановили с 29 ноября из-за усиления ветра до 18 м/с. В 13:00 1 декабря на линию вышел один паром — «Лаврентий». На парковке в поселке Ильич в Темрюкском районе 1 декабря скопились 315 машин. Утром 2 декабря паромное сообщение вновь временно приостановили, так как ветер усилился до 17 м/с.

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