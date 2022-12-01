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Керченская паромная переправа 1 декабря остается закрытой из-за сильного ветра

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-1-dekabrya-ostaetsya-zakrytoj-iz-za-silnogo-vetra
Керченская паромная переправа 1 декабря остается закрытой из-за сильного ветра
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Работу паромной переправы в Керченском проливе приостановили с 29 ноября из-за усиления ветра до 18 м/с.

По прогнозу специалистов, Керченская морская паромная переправа будет закрыта ориентировочно до 15:00 1 декабря, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Всего с 9 октября по 29 ноября паромы перевезли через Керченский пролив в обе стороны 39 тыс. 675 пассажиров, 26 тыс. 497 автомобилей и 3 тыс. 119 железнодорожных вагонов. Всего паромы выполнили 884 рейса.

Читайте также: на Кубань надвигается атмосферный фронт с запада Европы. В связи с этим в Краснодарском крае с 3 по 5 декабря существенно ухудшатся погодные условия. Фронтальные разделы будут сопровождаться сильным северным и северо-восточным ветром с порывами до 15–20 м/с. Температура воздуха в крае опустится на 6–8 °С.

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