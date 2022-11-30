Зима по расписанию: в Краснодарском крае с 3 декабря ожидаются снег, мороз и гололед

На Кубань надвигается атмосферный фронт с запада Европы. В связи с этим в Краснодарском крае с 3 по 5 декабря существенно ухудшатся погодные условия.

Фронтальные разделы будут сопровождаться сильным северным и северо-восточным ветром с порывами до 15–20 м/с. Температура воздуха в крае опустится на 6–8 °С.

В субботу, 3 декабря, прогнозируются осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, местами сильные. В связи с этим на дорогах ожидается гололед, налипание мокрого снега на деревья и провода. Особенно сложные погодные условия будут в горах и на перевалах. Температура в крае ночью и утром +3…-2 °С, в северной части до -5 °, днем до -1…+4 °С, в южной до +7° С.

В воскресенье, 4 декабря, интенсивность осадков начнет ослабевать. Столбики термометров ночью опустятся до +1…-4 °С, в северных районах до -6 °С, днем — +3…-2 °С. В понедельник, 5 декабря, температура опустится ночью до -2…-7 °С, днем до +2…-3 °С, сообщает краевой Территориальный центр мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера.

На Черноморском побережье температура воздуха ночью +5…+10°С, днем — +9…+14°С.

При любом происшествии необходимо звонить по телефону единой службы спасения 112.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае до конца недели прогнозируется похолодание и усиление ветра.