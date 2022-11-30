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В Краснодарском крае до конца недели прогнозируется похолодание и усиление ветра

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-do-kontsa-nedeli-prognoziruetsya-poholodanie-i-usilenie-vetra
В Краснодарском крае до конца недели прогнозируется похолодание и усиление ветра
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На Юг России пришел обширный антициклон с северо-востока, он принес с собой понижение температуры и ветер. Синоптики прогнозируют, что до конца недели дискомфортная погода только усугубится.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Алины Котилевской, в Краснодаре ветер усилится до 10-12 м/с. В выходные дни краевую столицу ждет похолодание. Днем температура воздуха будет не выше 5°C, ночью столбики термометров могут опуститься до 0°C.

Такая же ситуация будет наблюдаться на всей территории Юга России.

«Сочи и Ялта удержат репутацию самых теплых городов юга России: до них не дойдет интенсивное понижение температуры. Но погода также испортится на курортах ближе к выходным дням. Пойдут дожди, станет прохладнее: в Сочи днем — не выше 13°C, в Ялте — не более 11-12°C», — цитирует Котилевскую ТАСС.

Читайте также: в Краснодарском крае: в предгорье в ближайшие дни ожидают минусовые температуры.

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