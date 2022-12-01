В Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу скопились 315 машин

Керченская паромная переправа 1 декабря из-за действующего в районе пролива штормового предупреждения временно закрыта.

Шторм начался 29 ноября. Паром «Лаврентий» 30 ноября выполнил 3 рейса и перевез в Керчь 67 машин и 90 пассажиров. На перехватывающей парковке в поселке Ильич в Темрюкском районе 1 декабря открытия переправы ждут 315 машин, в том числе 158 фур с продуктами и товарами первой необходимости.

На стоянке дежурят волонтеры, и работает пункт обогрева для водителей и пассажиров, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», работу паромной переправы в Керченском проливе приостановили с 29 ноября из-за усиления ветра до 18 м/с. Ориентировочно, паромы не будут работать до 15:00 1 декабря.