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В Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу скопились 315 машин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-ocheredi-na-kerchenskuyu-perepravu-skopilis-315-mashin
В Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу скопились 315 машин
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Керченская паромная переправа 1 декабря из-за действующего в районе пролива штормового предупреждения временно закрыта.

Шторм начался 29 ноября. Паром «Лаврентий» 30 ноября выполнил 3 рейса и перевез в Керчь 67 машин и 90 пассажиров. На перехватывающей парковке в поселке Ильич в Темрюкском районе 1 декабря открытия переправы ждут 315 машин, в том числе 158 фур с продуктами и товарами первой необходимости.

На стоянке дежурят волонтеры, и работает пункт обогрева для водителей и пассажиров, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», работу паромной переправы в Керченском проливе приостановили с 29 ноября из-за усиления ветра до 18 м/с. Ориентировочно, паромы не будут работать до 15:00 1 декабря.

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