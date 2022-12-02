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На Керченской переправе из-за ветра вновь приостановили паромное сообщение

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kerchenskoj-pereprave-priostanovili-paromnoe-soobshhenie
На Керченской переправе из-за ветра вновь приостановили паромное сообщение
Фото ajs1980518, pixabay.com

По данным синоптиков, в Керченском проливе в ночь на 2 декабря вновь усилился ветер.

В связи с погодными условиями 2 декабря в 5:50 паромное сообщение было вновь временно приостановлено. Ветер усилился до 17 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», работу паромной переправы в Керченском проливе приостановили с 29 ноября из-за усиления ветра до 18 м/с. Ориентировочно, паромы не будут работать до 15:00 1 декабря. В 13:00 1 декабря на линию вышел один паром — «Лаврентий». На парковке в поселке Ильич в Темрюкском районе 1 декабря скопились 315 машин.

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