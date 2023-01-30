Часть балкона обрушилась на иномарку из-за хлопка газового баллончика в Краснодаре

Инцидент произошел днем 30 января в многоквартирном доме на улице Бородинской, 150/Б в Пашковском жилом массиве.

Кирпичная кладка балкона обрушилась на припаркованный автомобиль Mazda. В этот момент в машине никого не было.

«В результате происшествия никто не пострадал. По данному факту проводится проверка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Он уточнил, что по предварительным данным, причиной обрушения кирпичной кладки балкона стал хлопок туристического газового баллончика, находившегося на кухне. В результате ударной волны квартира получила значительные повреждения.

Владелица автомобиля Mazda, на который обрушилась кирпичная кладка, рассказала телеканалу «Кубань 24», что после инцидента ее машина сильно разбита.

«Это не страховой случай. Сказали ремонтировать машину за свой счет. Она на ходу, но менять надо очень много», — сказала она.

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