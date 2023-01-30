В прокуратуре рассказали подробности инцидента с хлопком газового баллончика в квартире в Краснодаре

Инцидент произошел днем 30 января в многоквартирном доме на улице Бородинской в Пашковском жилом массиве. Прокуратура Карасунского округа организовала проверку.

Предварительно установлено, что 22-летняя жительница квартиры на 10 этаже и ее 18-летний брат из-за отключения света решили приготовить еду при помощи газового туристического баллончика. Однако после они забыли убрать его с плиты. Поэтому когда свет в доме дали, плита включилась, баллончик нагрелся и взорвался, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Полиция организовала доследственную проверку, ее ход под контролем надзорного ведомства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате происшествия повреждены квартира и припаркованный внизу автомобиль, на который упала кирпичная кладка балкона. При обрушении и хлопке никто не пострадал. Для демонтажа поврежденных сплит-систем вызвали альпинистов.