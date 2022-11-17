В Краснодаре обрушился балкон, на котором находились двое мужчин

Фото t.me/zo_krd

Часть балкона на третьем этаже в одной из многоэтажек ЖК «Западный город» обрушилась в ночь на 17 ноября. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

На кадрах видна обрушившаяся кирпичная кладка и разбитый капот припаркованной внизу машины. Автор видео пояснил, что в момент обрушения на балконе находились двое мужчин. Также сообщается, что перед обрушением балкона, они подрались. По словам свидетелей, мужчины врезались в ограждение балкона, оно не выдержало и упало вместе с ними. Пострадавших забрала скорая помощь.

В комментариях также отметили, что многие жильцы ЖК перекладывали балконы, так как стенки были слабыми.

Полиция начала проверку.

«Поступило заявление об обрушении вместе с двумя мужчинами части балкона, расположенного в многоквартирном жилом доме на улице Крылатская, 15. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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