Появились кадры из квартиры в Краснодаре, где из-за хлопка газового баллончика обрушился балкон
Происшествия
30.01.2023 16:33
Инцидент произошел днем 30 января в многоэтажке на улице Бородинской в Пашковском жилом массиве Краснодара.
Кирпичная кладка балкона на 10 этаже обрушилась на стоящий внизу автомобиль Mazda. При происшествии никто не пострадал, однако и квартира, и машина сильно повреждены.
Хлопок туристического баллончика произошел на кухне. На кадрах с места происшествия видно, что в результате потолок в помещении расплавился, вокруг все упало, а окна на балконе вместе с частями кладки вынесло ударной волной, сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Сергей Патюков.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», краснодарская полиция проводит проверку по факту произошедшего.
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