Появились кадры из квартиры в Краснодаре, где из-за хлопка газового баллончика обрушился балкон

Инцидент произошел днем 30 января в многоэтажке на улице Бородинской в Пашковском жилом массиве Краснодара.

Кирпичная кладка балкона на 10 этаже обрушилась на стоящий внизу автомобиль Mazda. При происшествии никто не пострадал, однако и квартира, и машина сильно повреждены.

Хлопок туристического баллончика произошел на кухне. На кадрах с места происшествия видно, что в результате потолок в помещении расплавился, вокруг все упало, а окна на балконе вместе с частями кладки вынесло ударной волной, сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Сергей Патюков.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», краснодарская полиция проводит проверку по факту произошедшего.