Бывшего замдиректора «Кубаньмелиоводхоза» оштрафовали за аварию на Федоровском гидроузле

Чиновник получил штраф в 2 тыс. рублей.

Решение о штрафе по ст. 9.2 КоАП РФ «Нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений» ранее вынес Октябрьский районный суд. При этом бывший замдиректора «Кубаньмелиоводхоза» Сергея Якуба отрицал свою вину. Он настаивал, что административное производство подменяет расследование уголовного дела, которое должно установить виновников аварии.

Краснодарский краевой суд ставил решение суда без изменений, пишет «Коммерсантъ-Юг».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по факту обрушения на Федоровском гидроузле возбудили уголовное дело. На недвижимость и деньги обвиняемого на расчетных счетах наложен арест на сумму более 2 млн рублей.

В прокуратуре назвали причину разрушения Федоровского гидроузла. Это произошло из-за спуска воды в оросительную систему. Строительство нового Федоровского гидроузла планируют завершить в 2025 году.