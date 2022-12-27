В прокуратуре назвали причину разрушения Федоровского гидроузла

Федоровский гидроузел на реке Кубань разрушился в апреле этого года. Причиной стал спуск воды в оросительную систему.

Об этом 27 декабря во время пресс-конференции рассказал начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Краснодарского края Андрей Степанян.

«Причиной случившегося явилось превышение должностных полномочий заместителем директора МГБУ «Управления Кубаньмелиоводхоз». Должностное лицо, зная о предаварийном состоянии объекта, тем не менее потребовал от подчиненных работников, чтобы они запустили воду на оросительную систему. В результате произошел подпор водой и обрушение конструкции плотины», — рассказал Степанян.

Он напомнил, что по данному факту возбудили уголовное дело. На прошлой неделе материалы уже передали в суд. Обвиняемый сейчас находится под домашним арестом.

Степанян уточнил, что в результате происшествия пострадала плотина стоимостью 270 млн рублей. Кроме того, на территории пяти районов Краснодарского края снизили плановые посевные площади.

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