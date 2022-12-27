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В прокуратуре назвали причину разрушения Федоровского гидроузла

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-prokurature-nazvali-prichinu-razrusheniya-fedorovskogo-gidrouzla
Фото Кубань 24

Федоровский гидроузел на реке Кубань разрушился в апреле этого года. Причиной стал спуск воды в оросительную систему.

Об этом 27 декабря во время пресс-конференции рассказал начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Краснодарского края Андрей Степанян.

«Причиной случившегося явилось превышение должностных полномочий заместителем директора МГБУ «Управления Кубаньмелиоводхоз». Должностное лицо, зная о предаварийном состоянии объекта, тем не менее потребовал от подчиненных работников, чтобы они запустили воду на оросительную систему. В результате произошел подпор водой и обрушение конструкции плотины», — рассказал Степанян.

Он напомнил, что по данному факту возбудили уголовное дело. На прошлой неделе материалы уже передали в суд. Обвиняемый сейчас находится под домашним арестом.

Степанян уточнил, что в результате происшествия пострадала плотина стоимостью 270 млн рублей. Кроме того, на территории пяти районов Краснодарского края снизили плановые посевные площади.

Читайте также: проект строительства нового Федоровского гидроузла планируют завершить к концу 2023 года. Заказчик оценил проведение этих работ в 349,1 тыс. рублей. Средства выделят из федерального бюджета.

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