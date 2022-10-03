Проект строительства нового Федоровского гидроузла планируют завершить к концу 2023 года
Экономика
03.10.2022 13:33
На сайте госзакупок появилась информация, что Кубанское управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения ищет подрядчика для проведения проектно-изыскательных работ по реконструкции Федоровского гидроузла.
Заказчик оценил проведение этих работ в 349,1 тыс. рублей. Средства выделят из федерального бюджета.
Согласно заданию, подрядчик должен будет до 1 мая 2023 года провести инженерные изыскания. Создать проектную документацию — до 1 августа. До 15 ноября проект должен пройти государственную экспертизу. Разработку рабочей документации должны окончить до конца следующего года.
При этом строительство нового Федоровского гидроузла запланировали на 2023-26 годы, сообщает «РБК Краснодар».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 22 апреля на реке Кубань обрушился мост на Федоровском гидроузле.
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