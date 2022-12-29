На Кубани арестовали имущество обвиняемого в разрушении Федоровского гидроузла

Первого заместителя директора МГБУ «Управления Кубаньмелиоводхоз» обвиняют в превышении должностных полномочий, из-за которого в апреле произошло обрушение на Федоровском гидроузле.

По данным следствия, 46-летний замдиректора управления в течение последних четырех лет нес ответственность за безопасность Федоровского гидроузла. Он с декабря 2021 года знал, что полноценная безопасная эксплуатация объекта на период его реконструкции невозможна. Однако 21 апреля текущего года потребовал повысить уровень воды выше плотины с целью подачи воды на оросительную систему. Это привело к разрушению несущих конструкций плотины.

Действия подозреваемого привели к тяжким последствиям в виде техногенной катастрофы и недопоставки воды в мелиоративную систему. Это повлекло длительную остановку производственного и сельскохозяйственного процессов, а также снижение плановых посевных площадей риса на территориях четырех районов и создало угрозу стабильности продовольственной безопасности края и страны.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время его передали в суд. На недвижимость и деньги обвиняемого на расчетных счетах наложен арест на сумму более 2 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», обвиняемый в настоящее время находится под домашним арестом.