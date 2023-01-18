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Строительство нового Федоровского гидроузла планируют завершить в 2025 году

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/stroitelstvo-novogo-fedorovskogo-gidrouzla-planiruyut-zavershit-v-2025-godu
Строительство нового Федоровского гидроузла планируют завершить в 2025 году
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Строительство объекта в Абинском районе обойдется в 7,35 млрд рублей, из них 312 млн — на проектно-изыскательные работы.

Новый подпорный гидроузел на месте разрушенного появится до конца 2025 года. Об этом сообщили в ФГБУ «Управление Кубаньмелиоводхоз». Строительство объекта в Абинском районе обойдется в 7,35 млрд рублей, из них 312 млн — на проектно-изыскательные работы. Финансирование выделят из федерального бюджета.

На новом гидроузле планируют сохранить пропускную способность на уровне 1,4 тыс. куб. м/с. Этого объема должно быть достаточно для оросительных систем Красноармейского, Калининского, Абинского и Крымского районов.

Место строительства гидроузла пока не определили. По итогам проектно-изыскательных работ институт предложит не менее трех вариантов размещения, сообщает «РБК Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», проект строительства нового Федоровского гидроузла планируют закончить к концу 2023 года.

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