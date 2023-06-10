Более 6 тыс. человек эвакуировали из затопленных населенных пунктов в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС

Об этом 10 июня сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По данным на утро 10 июня с затопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов эвакуировали более 6 тыс. человек. Среди них 235 детей и 81 маломобильный житель.

«Более 1,7 тыс. эвакуированных расселены в пунктах временного размещения, 62 человека доставлены в больницу. Уровень подъёма воды в Новой Каховке за сутки снизился на 3 м до отметки 7 м. Началась откачка воды и уборка мусора с улиц», — написал Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

За сутки в Новой Каховке уровень воды опустился на 3 м и сейчас находится на отметке 7 м. В Алешках уровень воды опустился на 2 м до отметки 3 м, в Голой Пристани вода сошла на 1 м — до 4 м.

По прогнозам экспертов, к 16 июня Днепр войдет в свое привычное русло ниже Каховской ГЭС.

В ликвидации последствий подтоплений участвуют 795 человек и 344 единицы техники. Врио губернатора Херсонской области добавил, что проведению работ мешают постоянные обстрелы ВСУ.