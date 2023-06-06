Разрушение Каховской ГЭС: угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала нет

В ночь на 6 июня, около 2:00, обстрелом ВСУ была повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил, что при обстреле повредили задвижки, и вода неконтролируемо стала сбрасываться вниз по течению.

Уровень воды в Новой Каховке поднялся до 5 м. Несколько островов расположенных ниже затопило. При этом, по словам главы города, Северо-Крымский канал продолжит поставлять воду потребителям.

«Угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала нет (а то крымчане заволновались). Головная станция Северо-Крымского канала находится выше плотины. Топит дачные поселки и Цюрупинск с Голой Пристанью. Максимальный подъем воды — 12 метров. В этих населенных пунктах нет света и воды, жители сами уехали», — цитирует Леонтьева «РИА Новости».

Сообщается, что вода сойдет через пару дней.

Председатель правительства Херсонской области, экс-мэр Краснодара Андрей Алексеенко сообщил, что в настоящее время уровень подъема воды ниже ГЭС составляет от 2 до 4 м, что не угрожает крупным населенным пунктам ниже по течению реки.

«В зону подтопления попадают пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряне, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре», — написал Алексеенков Telegram.

В общей сложности в этих населенных пунктах живут более 22 тыс. человек. Население информируют, подготовлены автобусы и ПВР, если потребуется эвакуация.

В Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки направили три оперативные группы спасателей МЧС России.

Читайте также: российские военные уничтожили 300 бойцов ВСУ при отражении крупномасштабного наступления.