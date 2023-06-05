Российские военные уничтожили 300 бойцов ВСУ при отражении крупномасштабного наступления

Украинские военные 4 июня попытались провести наступление на Южно-Донецком направлении силами шести механизированных и двух танковых батальонов.

На пяти участках фронта командование ВСУ ввело в бой 31 и 23 механизированные бригады из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей.

«Активными действиями подразделений группировки «Восток», огнем артиллерии и ударами авиации в районах населенных пунктов Нескучное ДНР и Новодаровка Запорожской области противнику нанесены значительные потери», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные при отражении крупномасштабного наступления ВСУ уничтожили до 300 человек, 26 боевых бронированных машин, 16 танков и 14 автомобилей.

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