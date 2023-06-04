Минобороны РФ: в Белгородской области у Новой Таволжанки отбита атака диверсантов

Попытку ДРГ украинских террористов переправиться через реку в Новой Таволжанке в Шебекинском районе Белгородской области выявили подразделения прикрытия государственной границы Западного военного округа и пограничной службы ФСБ РФ 4 июня.

Вечером того же дня в министерстве обороны сообщили, что по диверсантам нанесли артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел, сообщила пресс-служба министерства обороны в Telegram.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщал, что в Новой Таволжанке идет бой.

Читайте также: две женщины погибли при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ.